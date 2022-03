Amadeus è stato confermato come conduttore al Festival di Sanremo per le edizioni del 2023 e 2024. La decisione è avvenuta questa mattina e la notizia è stata confermata da Carlo Fuortes: il presentatore sarà anche per queste occasioni il direttore artistico.

Amadeus confermato al Festival di Sanremo

La conferma di Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo è arrivata in mattinata, durante un incontro nel quale l’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes, insieme con il direttore del Prime Time Stefano Coletta, ha ricevuto il conduttore delle ultime tre edizioni per un lungo colloquio.

“Sono felice e onorato della proposta dell’Amministratore Delegato Carlo Fuortes e del Direttore del Prime Time Stefano Coletta. Aver ricevuto adesso questa proposta mi permette di lavorare da subito. Non vedo l’ora di iniziare”, ha affermato Amadeus.

Il successo delle passate edizioni

Amadeus è stata una figura fondamentale per il successo delle ultime tre edizioni di Sanremo. Con ospiti d’eccezione, la presenza del suo storico amico Fiorello e tante canzoni che hanno scalato le vette della musica italiana, ha dimostrato di essere in grado di gestire il Festival nel migliore dei modi.

Suo merito è stato anche quello di riportare sul palco dell’Ariston artisti che da anni non si esibivano, come Elisa e Massimo Ranieri, e accorgersi del valore di brani che hanno poi ottenuto un incredibile riscontro internazionale, come Zitti e buoni dei Maneskin.