Alp Normanna Aversa: vittoria in amichevole contro la Virtus Caserta

Si è aperta con un’ottima prova di squadra la stagione dell’Alp Normanna Aversa, impegnata nella sua prima amichevole di Serie D contro la Virtus Caserta e uscita vittoriosa per 3-1. Un test importante in vista dell’inizio del campionato, fissato per il prossimo ottobre, che ha fatto registrare una cornice di pubblico numerosa e calorosa. Già pronta per la nuova stagione che la squadra del presidente Apicella si prepara ad affrontare da neopromossa sotto le luci dei riflettori della pallavolo campana.

Il match si è disputato nella palestra della scuola De Curtis, la vera “casa” dell’Alp Normanna Aversa. Situata nel cuore della città, è qui che si tengono tutti gli allenamenti settimanali della storica scuola di volley aversana dai 6 anni fino all’under 19 con punta di diamante la serie D. Nei pomeriggi dal lunedì al venerdì, il quartiere generale normanno si trasforma da palestra scolastica in centro del volley per diventare il tempio della prima squadra nei weekend.

Grazie a sani valori sportivi, a una lunga tradizione, alla passione e a un costante impegno nel sociale, l’Alp Normanna Aversa si conferma oggi una realtà di riferimento per lo sport locale, portando avanti un progetto nato per essere un valore aggiunto per tutta la comunità aversana grazie anche alla rinnovata veste sui social network che porterà tutti a proiettarsi nel mondo dell’Alp Normanna Aversa su Facebook, Instagram ed TikTok.

Comunicato stampa