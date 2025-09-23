La Protezione Civile della Regione Campania ha deciso di prorogare di ulteriori 24 ore il vigente avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale.

Allerta meteo gialla prorogata in Campania: piogge e temporali previsti anche su Napoli nei prossimi giorni

Fino alle 23:59 di oggi l’allerta riguarda quasi tutta la Campania (escluse le zone 7 – Tanagro, e 8 – Basso Cilento), mentre a partire da domani, 24 settembre, e fino alle 23:59, sarà estesa all’intera regione ad eccezione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).

Le precipitazioni intense, causate da una perturbazione di origine marina, interesseranno soprattutto la fascia costiera. Sono attesi rovesci locali, temporali a evoluzione rapida, grandine, fulmini e raffiche di vento. Rischi legati ad allagamenti, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, caduta massi e frane non vanno esclusi, così come danni ad elementi esposti come coperture e strutture scoperte.

Previsioni meteo nei prossimi giorni