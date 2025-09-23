Logoteleclubitalia

Allerta meteo gialla prorogata in Campania: piogge e temporali previsti anche su Napoli nei prossimi giorni

Allerta meteo gialla prorogata in Campania: piogge e temporali previsti anche su Napoli nei prossimi giorni
Banner Union2 Sito

La Protezione Civile della Regione Campania ha deciso di prorogare di ulteriori 24 ore il vigente avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale.

Allerta meteo gialla prorogata in Campania: piogge e temporali previsti anche su Napoli nei prossimi giorni

Fino alle 23:59 di oggi l’allerta riguarda quasi tutta la Campania (escluse le zone 7 – Tanagro, e 8 – Basso Cilento), mentre a partire da domani, 24 settembre, e fino alle 23:59, sarà estesa all’intera regione ad eccezione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).

Le precipitazioni intense, causate da una perturbazione di origine marina, interesseranno soprattutto la fascia costiera. Sono attesi rovesci locali, temporali a evoluzione rapida, grandine, fulmini e raffiche di vento. Rischi legati ad allagamenti, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, caduta massi e frane non vanno esclusi, così come danni ad elementi esposti come coperture e strutture scoperte.

Previsioni meteo nei prossimi giorni 

  • Martedì 23 settembre: giornata instabile con piogge sparse e temporali locali specie al mattino. Temperature comprese tra 21-25 °C. Attenuazione dei fenomeni verso sera con qualche schiarita. Vento debole-moderato.
  • Mercoledì 24 settembre: possibile peggioramento con temporali diffusi, soprattutto nel pomeriggio. Temperature simili, con clima umido.
  • Giovedì e venerdì: condizioni in miglioramento, cieli con nubi sparse e riduzione del rischio precipitazioni. Le temperature scenderanno leggermente, soprattutto nelle ore notturne.
Banner Union Sito

Continua a leggere

Ti potrebbe interessare

Guarda la diretta
Guarda la diretta
Torna in alto