La Protezione Civile della Regione Campania ha deciso di prorogare di ulteriori 24 ore il vigente avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale.
Allerta meteo gialla prorogata in Campania: piogge e temporali previsti anche su Napoli nei prossimi giorni
Fino alle 23:59 di oggi l’allerta riguarda quasi tutta la Campania (escluse le zone 7 – Tanagro, e 8 – Basso Cilento), mentre a partire da domani, 24 settembre, e fino alle 23:59, sarà estesa all’intera regione ad eccezione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).
Le precipitazioni intense, causate da una perturbazione di origine marina, interesseranno soprattutto la fascia costiera. Sono attesi rovesci locali, temporali a evoluzione rapida, grandine, fulmini e raffiche di vento. Rischi legati ad allagamenti, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, caduta massi e frane non vanno esclusi, così come danni ad elementi esposti come coperture e strutture scoperte.
Previsioni meteo nei prossimi giorni
- Martedì 23 settembre: giornata instabile con piogge sparse e temporali locali specie al mattino. Temperature comprese tra 21-25 °C. Attenuazione dei fenomeni verso sera con qualche schiarita. Vento debole-moderato.
- Mercoledì 24 settembre: possibile peggioramento con temporali diffusi, soprattutto nel pomeriggio. Temperature simili, con clima umido.
- Giovedì e venerdì: condizioni in miglioramento, cieli con nubi sparse e riduzione del rischio precipitazioni. Le temperature scenderanno leggermente, soprattutto nelle ore notturne.