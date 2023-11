Allerta meteo per temporali in Campania e forte vento: scatta in diversi comuni la chiusura delle scuole a scopo precauzionale.

Come sempre, l’ordinanza scuole chiuse per allerta meteo è diramata dal sindaco (o dal commissario) e si valuterà caso per caso l’entità delle possibili precipitazioni e i rischi cui eventualmente sarebbero sottoposti allievi, personale docente e non docente. Le comunicazioni stanno arrivando nel corso di questi minuti ed è possibile dunque stabilire una lista di comuni solo provvisoria e in continuo aggiornamento.

Allerta meteo: le decisioni dei sindaci dell’area nord

Tra i primi dell’area nord di Napoli ad avvisare i cittadini della chiusura delle scuole scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado c’è stato il sindaco di Afragola Antonio Pannone. Il primo cittadino scrive che la decisione è stata presa dopo un confronto con gli altri sindaci dell’area nord facendo presagire come – a breve – arriveranno altre comunicazioni anche dai comuni vicini.

Elenco scuole chiuse in Campania per allerta meteo (in aggiornamento)

Nocera Inferiore

Sarno

Monte di Procida

Somma Vesuviana

Portici

Pagani

Angri

Pellezzano

Capua

Sant’Egidio del Monte Albino

Pozzuoli

Casoria

Afragola

Napoli