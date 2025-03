Cresce l’angoscia per Luisa Pagliuca, la donna di 52 anni scomparsa lo scorso 1° marzo nel quartiere Ponticelli. L’ultimo avvistamento risale alla zona dell’Ospedale del Mare, dove sarebbe stata vista per l’ultima volta prima di far perdere le sue tracce.

Allarme a Ponticelli: scomparsa Luisa Pagliuca, famiglia in apprensione

Luisa ha una caratteristica distintiva che potrebbe facilitarne il riconoscimento: un lipoma dietro al collo. Al momento della scomparsa indossava un giubbino nero, pantaloni marroni e stivali neri. La donna è alta circa 1,70 metri, ha lunghi capelli scuri e occhi verdi.

I familiari, profondamente preoccupati, hanno lanciato un appello affinché chiunque abbia informazioni utili possa farsi avanti. “Siamo disperati, aiutateci a riportarla a casa”, dichiarano amici e parenti, impegnati nelle ricerche e nella diffusione della notizia sui social. Chiunque abbia visto Luisa o abbia informazioni sulla sua possibile posizione è invitato a contattare il numero 351 415 5363 oppure a rivolgersi immediatamente al pubblico soccorso chiamando il 112.