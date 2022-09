Dopo Ilary Blasi e Francesco Totti, un’altra super coppia giunge al capolinea. La conduttrice Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si sono detti addio.

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si lasciano

La separazione è stata annunciata dai due attraverso un comunicato congiunto all’Ansa, in cui spiegano che, anche se l’amore è finito, l’affetto tra i figli della Marcuzzi e l’ex marito non cambierà. “La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni”, si legge nella nota.

La storia d’amore

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si sono sposati nel 2014. La cerimonia si celebrò, in gran segreto, nelle campagne inglesi di Cotswold. L’ormai ex coppia scelte l’Inghilterra perché “il primo weekend d’amore mio e di Paolo è stato proprio a Londra – raccontò all’epoca Alessia Marcuzzi – e così abbiamo deciso di tornare lì per celebrare le nostre nozze”.

Alessia era già mamma di Tommaso e Mia, figli avuti da Simone Inzaghi nel 2001 e da Francesco Facchinetti nel 2011. Il matrimonio era arrivato un anno dopo l’inizio della loro storia d’amore, anche se i due si conoscono fin da ragazzi. “Ma siamo sempre stati fidanzati e quindi non c’è mai stato niente. Poi, una volta single, ci siamo trovati”, dichiarò Marcuzzi in un’intervista.