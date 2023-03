Un gender reveal molto partecipato per scoprire il sesso del nascituro. E’ quanto avvenuto ieri per la serata organizzata dall’influencer Alessia Maraucci che ha radunato amici e parenti per scoprire insieme se il bimbo che aspetta è un maschio o una femmina.

Gender reveal Alessia Maraucci

Già nei giorni precedenti l’influencer di Giugliano aveva annunciato di aver organizzato la serata e tra l’altro aveva anche risposto a chi la criticava. Lei e il compagno, vestiti di bianco, hanno scoperto che aspettano un bambino. Il compagno Alessandro ha dato il calcio a un pallone ed è venuta fuori polvere blu, ad indicare il sesso maschile del piccolo che porta in grembo.

La serata è stata una vera e propria festa a ritmo di musica, balli ed entusiasmo di tutti i partecipanti. Tanti i commenti sotto i post pubblicati dalla Maraucci sui social. “Auguri, che voi possiate avere una famiglia felice e piena di salute” scrive Giusy, “siete meravigliosi insieme” è il commento di Alexia.