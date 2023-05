Novità in arrivo per i fan della serie tv “Mare Fuori”. Alessandro Siani ha acquistato i diritti per portare la fiction Rai sul palcoscenico. A riportare la notizia è il settimanale Chi.

Alessandro Siani compra “Mare Fuori”: a Natale sarà a teatro

Chi fa sapere che “l’attore e regista ha acquisito, insieme con un amico imprenditore, i diritti per portare a teatro lo show nato dalla serie TV dei record “Mare Fuori”. Il debutto è previsto a Natale”. Al momento Siani non ha confermato né smentito questa notizia. Non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli eventuali sviluppi futuri.

Nel corso degli anni l’artista partenopeo ha conquistato pubblico e critica, per quanto riguarda le sue pellicole, tra le più celebri troviamo Il principe abusivo, Si accettano miracoli, Il giorno più bello del mondo e il recente Tramite amicizia.

Il successo di Mare Fuori

Per quanto riguarda, invece, la serie tv “Mare Fuori” nulla ancora è stato svelato in merito alla quarta stagione che andrà in onda nei prossimi mesi. Le riprese però sarebbero già iniziate a maggio. Il successo della serie, lo ricordiamo, è arrivato anche grazie al passaggio da RaiPlay a Netflix.

La fiction è infatti un prodotto di viale Mazzini, ma proprio grazie al “trasloco” della scorsa estate sulla piattaforma streaming ha ampliato il proprio bacino di pubblico. Non a caso quest’inverno la Rai ha proposto in esclusiva i nuovi episodi della terza stagione sulla piattaforma digitale, dove sarà disponibile fino al 26 luglio, per poi passare su Netflix.