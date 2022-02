Il giornalista Alessandro Sacco è intervenuto in collegamento telefonico a Club Napoli All News su Teleclubitalia: “Il Venezia può creare problemi, ma il Napoli in trasferta come quello visto col Bologna non dovrebbe avere problemi. Continuano gli infortuni per Lozano, ma c’è l’importante recupero di Ounas. Il messicano, sfortunato, sembra ancora molto insicuro dopo dall’infortunio al viso. A Venezia credo che Osimhen partirà dal 1’ minuto, ha molta voglia di rivalsa.”

Sacco ha poi elogiato il numero 10 della primavera azzurra, Giuseppe Ambrosino: “Il classe 2003 di Monte di Procida sta facendo parlare di sè. E’ stato vice-capocannoniere della scorsa stagione, mentre quest’anno è già a quota 8 reti. Il Napoli ci crede molto, tant’è che ha firmato il primo contratto da professionista con gli azzurri fino al 2026.”