Alessandro Gassmann, nato Gassman, è un attore, regista e doppiatore italiano. Scopriamo alcune curiosità su di lui.

Alessandro Gassmann: età

È nato a Roma, il 24 febbraio 1965. Ha 56 anni ed è del segno dei Pesci.

Altezza

L’attore romano è alto 1.92 cm.

Napoli

Il legame tra Napoli e Alessandro Gassmann è sempre più forte. Il noto attore, che in questi ultimi anni è stato tantissimo in città per girare la tre stagioni della serie tv “I Bastardi di Pizzofalcone”, non nasconde mai il suo grande affetto per il capoluogo campano, del quale peraltro è cittadino onorario.

“Ho vissuto per oltre due anni a Napoli e credo che in particolare la zona di Pizzofalcone dimostri quanto qui sia possibile la convivenza tra persone diverse gomito a gomito. Napoli ora credo sia la capitale culturale del Paese, per il cinema, il teatro e la letteratura. È una città abituata al sacrificio e in questa pandemia dimostrerà come si convive con le difficoltà”, aveva dichiarato a Repubblica.

Malattia

Gassmann soffre di attacchi di panico. “Quando hai avuto un attacco di panico, stai nel terrore che da un momento all’altro si ripeterà. Io non comunicavo più, ascoltavo solo me stesso, intrappolato nell’incubo che quella bestia crudele tornasse mentre lavoravo, mentre guidavo, mentre ero con mio figlio”, ha confessato l’attore.

Già in passato Alessandro Gassmann aveva parlato dell’ansia che lo attanaglia. Intervistato da Ok Salute, questi aveva specificato che la prima esperienza con gli attacchi di panico gli è capitata nel 2002: “Ero a letto, un libro in mano, all’improvviso l’ansia che sale, un sudore freddo, il cuore che batte forte, più forte, sempre più forte. Un attacco di panico. Paura che accada di nuovo. E accade. Anni di lotta, durissima lotta!”.

Figlio e moglie

L’attore romano è sposato dal 1998 con l’attrice italiana, ma con origini austriache, Sabrina Knaflitz. Lui e Sabrina si conoscono nel 1993, come ha raccontato l’attore a Domenica In: “Una sera andai a teatro a vedere Gianmarco Tognazzi. Seduta accanto a me c’era la sua amica, Sabrina appunto. Dopo il teatro andammo a cena insieme e non ci separammo più”.

Un colpo di fulmine che viene coronato cinque anni dopo con un matrimonio intimo: “Ci siamo fidanzati nel 1993 e sposati nel 1998. La cosa incredibile è che continua a sopportarmi. Fu un matrimonio molto bello, in Toscana con 18 persone. Mi fa piacere ricordarlo perché c’era anche mio padre, che sarebbe morto due anni dopo. Era un matrimonio ‘riparatore’ perché lei era incinta”.

Dal loro amore è nato Leo Gassmann. Il ragazzo ha 23 anni ed è un cantautore italiano molto conosciuto. Nel dicembre 2019 ha superato le selezioni di Sanremo Giovani 2019, grazie alle quali nel febbraio 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, vincendo il 7 febbraio con il brano Vai bene così. Nello stesso giorno è uscito il suo primo album in studio dal titolo Strike.

Instagram

L’attore romano è presenta anche su Instagram, dove è seguito da quasi 500mila persone.