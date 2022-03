Alessandra Celentano è una coreografa, insegnante ed ex ballerina italiana. E’ nota al pubblico per essere una delle maestre di Amici, talent show condotto da Maria De Filippi: si è sempre mostrata molto severa nei confronti degli allievi, pretendendo il massimo, diventando protagonista di diverse polemiche nel corso degli anni, specie in merito alla fisicità di alcuni dei partecipanti.

Scopriamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Alessandra Celentano: chi è, età, altezza, piccola

Alessandra è nata il 17 novembre 1966 a Milano, sotto il segno dello Scorpione. Ha 55 anni ed è alta 177 cm. È figlia di Alessandro Celentano, fratello del cantautore Adriano, che è pertanto suo zio.

Inizia ad appassionarsi al mondo del ballo e a studiare danza sin da piccola, con maestri di fama internazionale, fino a perfezionarsi all’Opera di stato di Budapest.

Alessandra Celentano: carriera, malattia

Successivamente, grazie a una borsa di studio, frequenta il Corso di Perfezionamento Professionale di danza a Reggio Emilia, che anni dopo la vedrà come docente.

Dopo una carriera come prima ballerina nell’Aterballetto di Amedeo Amodio, lavora con Elisabetta Terabust e diventa maître de ballet al Teatro alla Scala, al Teatro dell’Opera di Roma e al Teatro San Carlo di Napoli, collaborando con grandi interpreti.

È stata direttrice artistica dello spettacolo Anbeta e Josè, cui hanno preso parte ballerini delle maggiori compagnie a livello mondiale.

La Celentano soffre della sindrome dell’alluce rigido, comune nei ballerini, a causa della quale si è sottoposta ad alcuni interventi chirurgici, il più recente nel 2017, che non le hanno però più permesso di ballare.

Alessandra Celentano: Amici

Dal 2003, Alessandra Celentano fa parte del cast di Amici, dove svolge il ruolo di insegnante di danza classica e coreografa. Nel corso delle diverse edizioni del talent show, ci sono state spesso polemiche scatenate proprio da alcune frasi pronunciate dalla maestra verso alcuni allievi che non riteneva all’altezza, specie per mancanza di doti fisiche, come l’assenza del collo del piede o un aspetto estetico non corrispondente a quello richiesto solitamente dai canoni della danza.

Alessandra Celentano: marito

Alessandra Celentano si è sposata nel 2007 con il noto analista finanziario e maestro di karate, Angelo Trementozzi. I due si sono separati nel 2012, non rendendo note però le cause del divorzio. Attualmente, non è noto se sia legata o meno qualcuno ma dovrebbe essere single.

Alessandra Celentano: Instagram

Su Instagram, la maestra Celentano è molto seguita: il suo account ufficiale conta circa 508mila followers, con cui ama condividere scatti di vita privata e professionale.