Alborghetti lascia la Compagnia dei carabinieri di Giugliano: al suo posto Filippo Corso

Matteo Alborghetti lascia la Compagnia dei carabinieri di Giugliano. Dopo tre anni di servizio nella città a nord di Napoli, il capitano – originario di Bergamo – è stato trasferito a Catania. Al suo posto subentra Filippo Corso, ufficiale in servizio a Bracciano (Roma), a lungo a capo del Nucleo Radiomobile.

Giugliano, Alborghetti lascia la Compagnia dei carabinieri: al suo posto Filippo Corso

I cambi al vertice delle Compagnia dei Carabinieri sono costanti e di regola avvengono ogni 3/4 anni. La redazione di Teleclubitalia ringrazia il capitano Alborghetti per il lavoro svolto su questo territorio e augura buona fortuna per il nuovo incarico. Al contempo accogliamo il nuovo capitano Filippo Corso, che si insedierà presso la caserma di corso Campano nei prossimi giorni. I militari dell’Arma, insieme a tutte le forze dell’ordine, sono un presidio di legalità fondamentale in un territorio segnato da criticità come la criminalità organizzata, l’abusivismo e lo sversamento illecito di rifiuti.