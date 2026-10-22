Alberi caduti, torna l’allarme sulla scarsa manutenzione del verde

È bastata una mattinata di pioggia intensa per far tornare la paura nelle strade dell’area nord e occidentale di Napoli. L’allerta meteo arancione di ieri ha lasciato dietro di sé alberi abbattuti, disagi e tanta preoccupazione.

Da Giugliano a Pozzuoli, passando per il quartiere di Pianura, diversi alberi sono crollati durante le forti piogge. Fortunatamente non si registrano feriti, ma la tragedia è stata soltanto sfiorata. Questa mattina invece, un grosso albero è caduto sfondando il cancello del Circolo Didattico di via Ripuaria.

Torna così, ancora una volta, il problema della manutenzione del verde pubblico.

Perché ogni volta che la pioggia si fa più intensa e il vento aumenta, alberi e grossi rami rischiano di trasformarsi in un pericolo per automobilisti e pedoni. Episodi come questi evidenziano l’importanza di un monitoraggio costante delle condizioni degli alberi e di interventi di manutenzione programmati, per individuare eventuali situazioni di pericolo.

Il maltempo è un fenomeno naturale, ma un’adeguata attività di prevenzione può contribuire a limitarne le conseguenze. Controlli periodici e interventi mirati restano quindi fondamentali per garantire la sicurezza dei cittadini e ridurre i rischi in occasione delle prossime ondate di maltempo.