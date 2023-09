Tre feriti, tra cui una bambina di 6 anni che versa in gravi condizioni. E’ il drammatico bilancio dell’incidente provocato ieri ad Alatri, in provincia di Frosinone, da un uomo impegnato a fare una diretta social su Facebook.

Alatri, a folle velocità per fare diretta social: si schianta contro auto. Grave una bimba

Teatro della vicenda è la strada provinciale Santa Cecilia. Alla guida c’era un giovane maghrebino che, come mostrano le immagini diffuse via social, era impegnato a fare una diretta mentre sfrecciava a bordo di un’Audi. La sua macchina si è poi scontrata frontalmente con una Nissan su cui viaggiava una mamma, suo figlio di 10 anni, e sua figlia e 6 anni.

La bambina, in serie condizioni ma non in pericolo di vita, è stata elitrasportata al Bambin Gesù. La madre e il fratello sono stati trasportati dalle ambulanze del 118 al vicino Spaziani di Frosinone. Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Alatri. Il conducente è stato fermato e dovrà rispondere di tentato omicidio stradale.

Le fasi drammatiche dell’incidente sono riprese dal video, dove si vede la berlina schiantarsi a folle velocità contro la Nissan. Poi lo schermo si rompe ma la diretta non si ferma e si sentono le grida disperate di una donna che chiede aiuto e il pianto di una bimba.