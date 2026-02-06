Al via la seconda tappa del Festival degli Animali in Giallo 2026

Il Festival degli Animali in Giallo, alla sua prima edizione, è una kermesse culturale ideata e diretta dalla giornalista Anita Curci nata con l’intento di raccontare il magico e misterioso mondo degli animali attraverso la letteratura, le leggende, il crime, la storia, l’arte, la musica, il cinema e la scienza.

Manifestazione itinerante nel cuore pulsante del centro storico di Napoli e spalmata in quattro giorni per tre mesi con incontri gratuiti, vedrà la seconda tappa sabato 7 febbraio 2026 al Polo Culturale della Pietrasanta, sia nella Basilica di Santa Maria Maggiore che nelle due cappelle Pontano e San Salvatore dalle 10,30 alle 20 con focus su Animali di Aria e di Acqua.

Grazie al particolare interesse del Presidente del Polo Culturale Pietrasanta, Raffaele Iovine, sarà offerta una visita gratuita al Museo dell’acqua nei sotterranei della chiesa, sede di un antico acquedotto greco-romano, in due tour, uno previsto alle 10,30 e l’altro alle 16,30 con un massimo di 35 partecipanti ciascuno. Per prenotazioni, scrivere a: [email protected]

PROGRAMMA COMPLETO

Polo Culturale Pietrasanta

Piazzetta Pietrasanta 17-18

Sabato 7 febbraio 2026

Animali di aria e di acqua

Arte, cinema, musica, mistero, scienza e crime

Ore 10,30 e ore 16,30 Tour al Museo dell’Acqua nella Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta

Affascinante viaggio nella storia lungo i sotterranei della chiesa, sede di un antico acquedotto greco-romano con cisterne pluviali che permettevano agli antichi la distribuzione dell’acqua all’intera città

Rane&Coccodrilli. Installazione artistica di Lucia Gangheri lungo il percorso verso il Museo dell’acqua, dove le rane simboleggiano la trasformazione e la rinascita, il coccodrillo la forza silenziosa, l’acqua il filo che unisce ogni elemento. Attraverso colori e forme, la bellezza enigmatica di un ecosistema sospeso tra luce e ombra.

EVENTI A CAPPELLA PONTANO

Ore 11 Il potere dell’aquila. Nel mondo Maya e in Castaneda

con Chiara Tortorelli

È potere. Un potere speciale che regge dietro le quinte il destino degli uomini.

Non si lascia toccare dalle condizioni anche dolorose di nessuna creatura, eppure a ciascuno fa un dono particolare

Ore 12 Il ruolo degli animali nell’astrologia d’Occidente

con Madeleine H.

Un viaggio simbolico attraverso le creature che popolano lo zodiaco: archetipi, energie, miti e significati nascosti. Un panel che esplora come gli animali guidano, ispirano e raccontano la nostra identità astrale

Ore 13 Segni bestiali: decifrare lo Zodiaco d’Oriente

con Daniela Myōei Di Perna

Un viaggio tra i dodici animali dello zodiaco cinese, i miti, i significati simbolici e il loro ruolo nella cultura, nella filosofia e nella religione orientale. Un incontro che unisce divulgazione, storytelling e mistero, con incursioni nel mondo del giallo

Ore 14 Identikit degli uccelli del terrore

con Rosario Balestrieri

Gli uccelli si dividono in circa 10.000 specie differenti, ma solo poche di queste animano racconti e film gialli, perché? Cosa hanno di particolare queste razze e quali sono i nessi logici e le verità scientifiche dietro queste suggestioni letterarie?

Ore 15 Ventimila specie misteriose nel Mediterraneo

con Andrea Bonifazi

Razze che sembrano uscite da film di fantascienza, ambienti inaspettati e preziosi, incredibili strategie riproduttive che danno origine a esplosioni di Vita. Un viaggio nella biodiversità del Mare Nostrum, con uno sguardo ai suoi problemi e agli alieni che lo popolano

Ore 16 Le mille vite del gufo. Dalle favole ai racconti horror

con Aldo Putignano

Si parte dalle fiabe e dalla letteratura dell’orrore, passando per la visionarietà di Bosch, fino ad arrivare ai cartoni animati. Un viaggio nell’immaginario alla scoperta dell’animale “oscuro” presente in tutte le arti prodotte dall’uomo

Ore 17 Le confessioni di un pappagallo

con Luca Maurelli

Come testimone il pappagallo ha scritto pagine indimenticabili di cronaca nera, grazie alla sua capacità di parlare dal posto giusto, il trespolo. Eclatanti casi da tribunale con protagonista il pennuto, passando per la vicenda giudiziaria di Enzo Tortora

Ore 18 Proiezione film Il ladro di cardellini

regia di Carlo Luglio

Una guardia forestale per pagare i debiti (s)vende un cardellino di valore sotto sequestro. Si ritrova vedovo, licenziato e depresso. Gli amici per tirarlo su di morale gli propongono una via d’uscita: cattureranno 200 cardellini per dipingerli di bianco e spacciarli al mercato nero per una razza pregiata tutelata dalla legge

Ore 20 Animali da palco: la Zoomusicologia del Rock

con Michelangelo Iossa

L’energia viscerale del rock incontra il suo “battito animale” alla scoperta del rapporto tra animali e musica pop-rock. Dagli Animals a Crocodile Rock, passando per i Crickets ed Hey Bulldog, tra Camaleonti, Eagles, Beatles, Pooh, Scorpions, Corvi, Sting, Turtles e Black Crowes

EVENTI A CAPPELLA SAN SALVATORE

Ore 11 Fermata cinema: anatomia dell’animal thriller

con Roberta Verde

Film con animali assassini a partire dal cult di Alfred Hitchcock Gli Uccelli. Dalle origini del genere, con un focus specifico sugli anni Quaranta e Cinquanta, si passerà per L’uomo lupo (Waggner), Il bacio della pantera e L’uomo leopardo (Tourneur) fino a Il mostro della laguna nera (Arnold) e Assalto alla terra (Douglas)

Ore 12 Bestiario di Parthenope: creature tra mare e tufo

con Fiorella Franchini

Dal mare ai cunicoli oscuri sulle tracce della Sirena Partenope. Dal Coccodrillo di Castel Nuovo alla Mosca di Virgilio, fino a Colapesce. Un viaggio tra mito e realtà per comprendere come le creature del passato e del presente, della leggenda e della scienza hanno plasmato l’anima più nascosta di Napoli

Ore 17 Inaugurazione mostra Rane &Coccodrilli: Incroci sotterranei

con Lucia Gangheri. Reading di Anita Pavone

Qui l’artista e l’attrice invitano il pubblico a scendere, metaforicamente, sotto la superficie delle cose, per riscoprire la dimensione simbolica e spirituale degli animali e dell’acqua, in un dialogo tra arte contemporanea, mito e fiaba (Lo sposo De lo Batracio e De la principessa di Diamante)

Ore 18 Piombino come Amityville. Il caso che fece impallidire Lo squalo

con Andrea Raguzzino e Luca Maurelli

Nel 1989 nel braccio di mare tra Piombino e l’Isola d’Elba, il sub Luciano Costanzo venne ucciso da uno squalo. L’evento scatenò una psicosi collettiva quando i media paragonarono la costa toscana alla famigerata Isola di Amity del film di Steven Spielberg

Ore 19 Bestiario in concerto: gli animali nella musica classica

con Cinzia Martone e Andrea Sensale

Animali a spasso tra le note in un andirivieni nel tempo e nello spazio attraverso gli stili della musica. L’ascolto di frammenti di opere sarà la testimonianza viva di come la musica racconta, talvolta descrive o imita, e del suo stretto legame con la natura