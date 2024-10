Al via la II edizione della “Giugliano Sport Week” promossa dal Comune di Giugliano. Diversi gli eventi previsti in calendario nella due giorni del 19-20 ottobre.

Al via la seconda edizione della “Giugliano Sport Week”: il programma

Domenica 20 ottobre, alle 9 e 30, appuntamento con la gara promozionale di canottaggio ed esibizioni di canoa e dragon boat allo stadio del Remo di Lago Patria. In contemporanea, si svolgerà la ciclopasseggiata con partenza dalla stazione della metropolitana di via Colonne e arrivo in piazza Gramsci.

Alle 10, sempre domenica 20 ottobre, infine, in piazza Gramsci è previsto il torneo di Baskin, un momento di sport di gruppo all’insegna dell’inclusione sociale.