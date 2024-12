Al Teatro Lendi di Sant’Arpino arriva la brillante commedia  “Perfetti Sconosciuti” di Paolo Genovese 

Sant’Arpino (CE) – Prosegue la stagione del Teatro Lendi che si appresta a ospitare, dall’11 al 13 dicembre, il cast di “Perfetti Sconosciuti”, prima regia teatrale di Paolo Genovese che porta in scena l’adattamento del suo pluripremiato film del 2016.

Amicizia, amore e tradimento al centro della brillante commedia nella quale un gruppo di amici – interpretati da Dino Abbrescia, Alice Bertini, Marco Bonini, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Lorenza Indovina, Valeria Solarino – decide di fare, durante una cena, un gioco della verità mettendo i propri cellulari sul tavolo e condividendo tra loro messaggi e telefonate.

Lo spettacolo è presentato da NUOVO TEATRO diretta da Marco Balsamo in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana e Lotus Production.

«Si chiude il nostro 2024 con un’opera teatrale che ha già riscosso tanto successo in Italia e che sono fiero di proporre nel cartellone stagionale che, come da tradizione consolidata, offre al pubblico il piacere di assistere a generi diversi» afferma Francesco Scarano, direttore artistico del Teatro Lendi.

All’arrivo del nuovo anno, la programmazione teatrale del Lendi andrà avanti con Peppe Barra in “La cantata dei pastori” (dall’8 gennaio 2025), Peppe Iodice in “Ho visto Maradona!” (in anteprima nazionale dal 29 gennaio 2025), Massimo De Matteo in “’Na santarella” (dal 19 febbraio 2025), Biagio Izzo in “Finché giudice non ci separi” (dal 5 marzo 2025), Lina Sastri in “Voce ‘e notte” (dal 19 marzo 2025), Massimiliano Gallo in “Malinconico, moderatamente felice” (dal 2 aprile 2025), Peppe Servillo & Solis String Quartet in “Carosonamente” (dal 9 aprile 2025).

Biglietti in vendita presso il botteghino del Lendi – aperto dal lunedì al sabato, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:30 – e online sul sito etes.it

COMUNICATO STAMPA

PH. Augusto Biagini