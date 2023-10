Pareggio a reti bianche per un buon Giugliano in una partita divertente in un De Cristofaro a porte chiuse. Gialloblu che smuovono la classifica salendo a 9 punti

Inizia la gara. Dopo trenta secondi destro di Saporiti, palla alta. Al 5′ occasione Giugliano con un tiro cross di Yabre, nulla di fatto. Al 16′ sinistro debole di Ciuferri. Al 26′ ci prova Berardocco dalla distanza, Gasparini devia in angolo. Al 29′ Monaco dalla distanza, bravo Russo. Al 30′ grande occasione per il Giugliano con Nocciolini, fuori di poco. Termina il primo tempo con il risultato di 0-0.

Inizia il secondo tempo. Secondo tempo equilibrato privo però di occasioni da rete. Al 24′ sinistro di Caturano dalla distanza, fuori. Tre minuti più tardi, occasione Giugliano con Ciuferri, nulla di fatto. Al 32′ tiro di Salvemini, deviato in angolo. Al 37′ occasione per gli ospiti, Russo devia sulla traversa, la difesa poi libera l’aria. Al 45′ ci prova Stabile, palla in angolo. Ancora Giugliano con Caldore di testa, si supera l’estremo difensore ospite. Termina la gara dopo quattro minuti di recupero sul risultato di 0-0.

Formazione di Bertotto che nonostante i grossi miglioramenti tattici fatica molto in fase realizzativa nonostante le tante occasioni prodotte dalla squadra. Ora testa alla prossima in cui i tigrotti saranno ospiti all’Ezio Scida di Crotone

Il tabellino

Giugliano (4-3-3): Russo; Di Dio, Berman, Caldore, Yabre (46’ Menna); Ciuferri (74’ Giorgione), Berardocco, Gladestony (74’ Vogiatzis), Nocciolini (63’ Oviszach), Salvemini, De Sena (89’ Stabile). A disp.: Manrrique, Rob, Eyango, De Rosa, Zullo, Grasso, Aruta, Sorrentino, De Francesco. All.: Valerio Bertotto

Potenza (4-3-3): Gasparini; Gyamfi, Monaco, Sbraga, Porcino; Verrengia, Saporiti, Steffè (65’ Candellori); Gagliano (46’ Asencio), Caturano (81’ Rossetti), Di Grazia (81’ Volpe). A disp.: Alastra, Galiano, Maddaloni, Armini, Prezioso, Mata, Hristov. All.: Franco Lerda

Arbitro: Franco D’Eusanio di Faenza