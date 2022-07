Aka7even, l’ex allievo di Amici vittima di un furto: “Mi hanno rubato tutto”

Brutta disavventura per Aka7even, al secolo Luca Marzano, ex allievo di Amici. Il cantate di Vico Equense ha raccontato, attraverso alcune stories su Instagram, di aver subìto un furto a poche ore di distanza dalla una partenza organizzata nel pomeriggio.

Ai suoi follower ha spiegato di aver trovato il finestrino della macchina in frantumi e tutto ciò che vi era all’interno era stato portato via. Il 22enne, quindi, con tono sarcastico racconta: “Indovinate chi è tornato a casa per prendere altri vestiti perché hanno rubato tutte le valigie? Io! Hanno spaccato la macchina e hanno rubato tutto. Ho un areo tra poco, great, grande giornata. Però tralasciando questo ricordate comunque che il male che fate vi ritorna indietro e questo vale per tutti, quindi grazie per questa bella sorpresa. I vestiti si ricomprano, la dignità no”. Il giovane è poi tornato a casa per recuperare alcuni vestiti che gli servivano per poi ripartire. Malgrado la disavventura, Aka7even non ha voluto annullare i suoi impegni; e così, dopo aver preparato la valigia di nuovo, è partito in Puglia alla volta di Gallipoli, dove si è esibito in serata su un palco.