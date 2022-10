Ainett Stephens approda su OnlyFans, la piattaforma ad alto tasso erotico. La famosa Gatta Nera, vista qualche tempo fa al GF Vip, ha annunciato il suo arrivo in piattaforma con un messaggio molto piccante: Qui potrete vedere foto mie esclusive e segrete”.

Per poter seguire Ainett Stephens basta pagare un abbonamento di 15 dollari mensili. La venezuelana ha condiviso le prime foto bollenti ma ha promesso di spingersi oltre: “Questo è solo un assaggio di quello che vedrete”.

La 40enne vive da molti anni in Italia ed ha avuto modo di farsi apprezzare in tv grazie al noto programma “Mercante in fiera” in onda su Italia 1 condotto da Pino Insegno. Ainett Stephens svolgeva il ruolo di “Gatta Nera”.

Cos’è OnlyFans e come abbonarsi

OnlyFans è una piattaforma in cui i “creator” pubblicano messaggi, foto, video e più in generale contenuti esclusivi per i fan in cambio del pagamento di un abbonamento. Il settore che funziona di più è quello dei contenuti legati al sesso: video espliciti e foto di nudo scattate ad hoc in base alle richieste degli utenti.