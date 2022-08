Avrebbe guadagnato oltre 150mila euro grazie ai social ma ha percepito il reddito di cittadinanza per oltre 16mila euro. La nota influencer, di 26 anni, finita sotto i riflettori dei finanzieri di Napoli sarebbe residente a Giugliano.

L’inchiesta sull’influencer di Giugliano è più vasta perché le fiamme gialle di Ravenna hanno scoperto tre di loro che ricevevano corrispettivi dalle sedi amministrative estere degli stessi social network sui quali operavano e altri compensi, anche mediante ricariche di carte Postepay, da parte dei propri follower e fan per l’acquisto di contenuti vari (foto, video, chat, dirette streaming, ecc.), il tutto “rigorosamente in nero”, in totale evasione di imposte.

Influencer con il Reddito di Cittadinanza, l’indagine

Immediatamente è scattata la caccia al nome e c’è chi ha fatto varie ipotesi. Alessia Maraucci, nota influencer di Instagram e Tik Tok di Giugliano, ha chiarito in alcune storie che non è lei la ragazza in questione visto che “in tanti gliel’avrebbero chiesto”. “Mi stanno arrivando centinaia di messaggi su questa influencer di Giugliano che percepiva il reddito di cittadinanza.

Voglio solo precisare che non sono io” ha dichiarato la ragazza attraverso il suo canale social. “Giugliano è una città molto grande, che si estende fino a Licola. Io non guadagno a nero, fatturo tutto e non percepisco il reddito di cittadinanza. Alcuni mi hanno fatto semplici domande, altri addirittura mi hanno insultato”.

L’indagine delle fiamme gialle è scattata dopo una segnalazione di alcune operazioni bancarie sospette. La ragazza, che per lo Stato era disoccupata, avrebbe intascato 16 mila euro di reddito di cittadinanza ai quali però non aveva diritto. Infatti, grazie alla sua attività svolta in nero sui social con pagamenti tramite Postepay che arrivavano anche dall’estero, avrebbe fatturato 150 mila euro in due anni, nel 20202 e 2021. La 26enne è stata segnalata all’Inps che ora dovrà procedere alla revoca del beneficio e al recupero delle somme erogate.