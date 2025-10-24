Abusava della figlia minorenne. Succede ad Agropoli, in provincia di Salerno, dove lunedì 21 ottobre, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 41 anni con le accuse di violenza sessuale aggravata e maltrattamenti nei confronti di familiari o conviventi.

Agropoli, abusa della figlia minorenne: arrestato papà orco di 41 anni

Il provvedimento restrittivo è stato disposto dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta della Procura, che ha coordinato le indagini partite da una segnalazione. Le indagini hanno ipotizzato comportamenti violenti nei confronti della figlioletta dell’uomo, suscitando sconcerto nella comunità locale.

Dopo le formalità previste dalla legge, l’arrestato è stato trasferito nel carcere di Vallo della Lucania, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli inquirenti precisano che le indagini sono ancora in corso e che eventuali responsabilità potranno essere accertate solo con pronunce giudiziarie definitive.