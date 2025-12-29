La violenza giovanile torna a far scattare l’allarme nell’Agro aversano, soprattutto nella zona di confine tra le province di Napoli e Caserta. Un nuovo episodio di sangue si è verificato nella tarda serata di sabato a Sant’Arpino, dove un ragazzo di 19 anni, di origine marocchina, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito con un’arma da taglio.

Agro Aversano, escalation di violenza tra giovanissimi: 19enne accoltellato a Sant’Arpino

L’aggressione è avvenuta intorno alle 23 in via Giacomo Matteotti, una delle strade principali del centro cittadino. Il giovane è stato raggiunto da diversi fendenti in varie parti del corpo, riportando ferite profonde che hanno reso necessario il ricorso immediato alle cure mediche.

Il diciannovenne si è presentato inizialmente al pronto soccorso dell’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Aversa fornendo una versione poco convincente dell’accaduto, parlando di una caduta accidentale. Un racconto che non ha superato il vaglio dei sanitari: una delle lesioni, particolarmente profonda e localizzata nella zona lombare, è apparsa da subito incompatibile con una dinamica accidentale. A quel punto è scattata la segnalazione alla polizia.

Le condizioni del ragazzo sono state giudicate serie, ma non tali da far temere per la sua vita. Nel frattempo gli investigatori hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili. La dinamica resta ancora avvolta nel mistero: tra le ipotesi al vaglio non si esclude una lite sfociata in violenza, così come un possibile episodio riconducibile a contesti di microcriminalità e spaccio. Le forze dell’ordine hanno effettuato sopralluoghi nella zona dell’aggressione, ascoltando testimoni e acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti lungo l’arteria cittadina.

Il precedente ad Aversa

L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti e gli esercenti, anche perché avvenuto in una strada abitualmente frequentata nelle ore serali. Un fatto che si inserisce in un clima già teso nell’area aversana. Solo pochi giorni fa, nella notte di Natale, il centro di Aversa era stato teatro di una violenta maxi rissa in via Roma, con decine di giovani coinvolti e danni a locali e arredi urbani, nel pieno della movida.

Eventi distinti ma accomunati da una crescente aggressività che coinvolge sempre più spesso ragazzi molto giovani. Le indagini sull’accoltellamento di Sant’Arpino proseguono in queste ore nel massimo riserbo, mentre il territorio fa i conti con un’escalation di violenza che appare sempre meno episodica e sempre più strutturale.