Aversa, rissa con lancio di sedie in via Roma: sindaco pronto a firmare ordinanza per Capodanno

Doveva essere una serata di festa, tra calici alzati e auguri di Natale, si è trasformata invece nell’ennesima scena di violenza nel cuore del centro storico. È accaduto ieri sera in via Roma, ad Aversa, durante il tradizionale brindisi di Natale.

Protagonisti della zuffa alcuni giovani che, secondo le prime ricostruzioni, sotto i fumi dell’alcool e per motivi ancora da chiarire, hanno dato vita a una violenta lite culminata nel lancio di sedie e tavolini appartenenti a un noto locale della zona, sotto gli occhi attoniti di decine di avventori. Il tutto ripreso dai cellulari di alcuni presenti: i video, finiti rapidamente sui social, sono diventati virali nel giro di poche ore.

Ieri sera giovani e famiglie si sono riversati in via Roma per il tradizionale brindisi natalizio, inizialmente previsto per la Vigilia ma rinviato a causa della pioggia. Resta ora da chiarire cosa abbia innescato la lite e quali siano stati i motivi che hanno fatto degenerare la situazione, fino a spingere alcuni dei presenti ad afferrare sedie e tavolini e lanciarli contro.

Un episodio che, purtroppo, non rappresenta una novità. A distanza di circa un anno, via Roma torna teatro di violenza: lo scorso 24 dicembre, in occasione dei tradizionali brindisi, un gruppo di giovani si azzuffò, lanciandosi a vicenda sedie e tavolini, nello stesso punto in cui ieri si è consumata la rissa. In quella circostanza scattarono anche denunce.

Sul posto è intervenuta una volante del Commissariato di Aversa. Poco dopo sono sopraggiunte anche due gazzelle dei Carabinieri della Compagnia di Aversa, per gli accertamenti del caso. Utili alle forze dell’ordine potrebbero rivelarsi anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza dei locali che insistono su via Roma, per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare i responsabili.

Al momento non risultano feriti né danni segnalati alle strutture, così come non risultano denunce. Intanto il sindaco Matacena si prepara a firmare un’ordinanza restrittiva in vista del Capodanno e del brindisi di fine anno. Un provvedimento che, a quanto pare, era già stato programmato anche per la vigilia di Natale, ma che non era stato adottato a causa dell’allerta meteo gialla diramata in quelle ore.

Resta in città l’amarezza per l’ennesima serata di festa trasformata in violenza, in una delle strade più importanti della città normanna, tornata ancora una volta al centro delle polemiche sulla sicurezza e sulla gestione della movida.