Non ha retto il cuore di Agnese Grimaldi, la 52enne ricoverata al Covid Hospital di Maddaloni, divenuta nota per un decesso mai avvenuto. La struttura ospedaliera, infatti, aveva contatto la famiglia per comunicare la morte della donna già 5 giorni fa ma era si era trattato di un clamoroso errore.

Dramma in ospedale, è morta Agnese Grimaldi

Oggi, invece, 23 gennaio, la donna si è arresa alla lotta contro il virus. A darne notizia è la sorella Ginetta: “Ti porterò sempre nel mio cuore vita mia”.

Agnese non si era sottoposta al vaccino, per precedenti problemi di salute, ed ha contratto il virus in una forma molto violenta che non gli ha lasciato scampo. Il suo ricovero è durato meno di una settimana. Questa mattina la donna è deceduta nel reparto Covid dell’ospedale casertano.

Lutto a Casal di Principe

La notizia ha gettato l’intera comunità di Casal di Principe, paese in cui risiedeva con la famiglia, nella sconforto.