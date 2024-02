Attività sospesa per 15 giorni. Il Questore di Napoli, su proposta del Commissariato Bagnoli, ha disposto la sospensione di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché di licenza di agibilità di pubblico spettacolo nei confronti di una nota discoteca di Agnano.

Agnano. Prima la lite poi gli spari, chiusa per 15 giorni nota discoteca

In particolare, nella notte dello scorso 11 febbraio, un giovane, a seguito di una lite avvenuta all’interno della struttura e proseguita all’esterno, era ricorso a cure mediche presso l’Ospedale San Paolo per una ferita d’arma da fuoco al piede.

Secondo quanto accertato dalla Polizia, tra marzo 2022 e febbraio 2023 all’intero del locale si erano verificati ben venticinque episodi di furto aggravato. Ed ancora, nel marzo 2023, a seguito di un controllo effettuato dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Napoli, era stato accertato che il pubblico spettacolo con serata danzante, si era svolto senza le prescritte autorizzazioni, per giunta con le uscite di emergenza bloccate con catene e transenne, così da mettere a repentaglio la sicurezza e l’incolumità del pubblico. Il provvedimento è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.