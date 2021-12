Doppio colpo a Napoli. Una banda di malviventi è entrata in azione nel giorno dell’antivigilia di Natale. Il gruppo, specializzato in furti, ha preso di mira la nota discoteca di Agnano, il Common Ground e deposito della Partenope Servizi sempre in via Scarfoglio. Ad anticipare la notizia è Il Mattino.

Furto nella discoteca di Agnano

Da una primissima ricostruzione la banda avrebbe agito indisturbata. Infatti non sarebbe scattato nessun tipo di antifurto o allarme. I malviventi avrebbero utilizzato anche un camion per sfondare l’ingresso e introdursi all’interno dei locali. Razziato tutto quello che potevano sono scappati via facendo perdere ogni traccia.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per cercare di identificare il gruppo di balordi. A quanto pare non ci sarebbe nemmeno un sistema di videosorvegliaza che avrebbe registrato quei momenti.