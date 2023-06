Volevano colpire il nipote 17enne dei boss Gennaro e Vincenzo Aprea i due uomini che hanno sparato nel quartiere Barra nella serata di ieri. Un agguato a tutti gli effetti di matrice camorristica.

Agguato nel quartiere a Napoli, i killer volevano uccidere un 17enne

Secondo gli investigatori i killer avrebbero sparato per uccidere. Almeno 5 i colpi esplosi nei confronti del ragazzino che ha compiuto 17 anni da poco tempo. Il minorenne si trovava in strada, nei pressi di un circolo ricreativo, quando si è visto piombare addosso i due sicari. Erano su un Sh300, secondo le ricostruzioni non avrebbero sparato senza un obiettivo, come avviene nelle “stese”, ma avrebbero mirato al minorenne. Due i proiettili andati a segno, alla spalla e alla mano sinistra. Subito dopo, la fuga.

Il 17enne non in pericolo di vita è stato trasportato all’ospedale del Mare per le cure del caso. Al Pronto Soccorso sono arrivati gli agenti del commissariato di Ponticelli della Polizia di Stato, allertati dai sanitari, per l’avvio delle indagini. Non è stato possibile ascoltare la vittima nell’immediato in quanto, per le ferite riportate, era stato sedato.