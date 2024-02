Si torna a sparare a Scampia. Ieri sera, due uomini sono stati feriti a colpi di pistola, in circostanze ancora da chiarire, nel Rione Monterosa.

Agguato al rione Monterosa di Scampia: 43enne e 32enne raggiunti da colpi di pistola

Come anticipa Fanpage.it, l’agguato sarebbe avvenuto intorno alle 21.30. I due feriti, Giancarlo Possente, 43 anni, e Pasquale Parziale, 32 anni, già noti alle forze dell’ordine, si trovavano insieme quando sono stati raggiunti dai proiettili. Il primo è stato ferito alla schiena e alle braccia ed è stato trasportato all’ospedale del Mare; l’altro, invece, è stato colpito all’addome ed è ricoverato all’ospedale dei Pellegrini.

I medici hanno escluso per entrambi il pericolo di vita, anche se uno di loro è in prognosi riservata. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato che in queste ore stanno cercando di ricostruire il profilo dei due feriti e le loro frequentazioni. Sul luogo dell’agguato sono intervenute le pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli.