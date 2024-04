Tre arresti da parte della Polizia di Stato per il ferimento di Vincenzo Masiello. L’uomo fu raggiunto da diversi colpi di pistola il 5 novembre 2022 ai Quartieri Spagnoli, nel centro di Napoli.

Agguato al boss dei Quartieri Spagnoli: arrestati 3 giovani: hanno 17, 20 e 22 anni

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il gruppo avrebbe cercato di ritagliarsi uno proprio spazio nelle dinamiche criminali dell’area, e per questo motivo avrebbe sparato contro la vittima, attualmente detenuta, ritenuta ai vertici di una delle famiglie criminali della zona.

Gli arresti sono stati eseguiti nella mattinata di oggi, mercoledì 17 aprile, su delega della Procura della Repubblica e del Procuratore per i Minorenni di Napoli; i tre indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo, di lesioni personali, porto e detenzione di armi da fuoco, violenza privata, rapina, tutti aggravati anche dalle modalità mafiose previste dall’articolo 416 bis.

Il nuovo gruppo criminale

Dalle indagini, condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli, è emerso che i tre, che hanno 17, 20 e 22 anni, fanno parte di un gruppo criminale emergente, dedito a reati contro il patrimonio, che ha stabilito la sua base operativa in vico Lungo San Matteo e ha una grossa disponibilità di armi; secondo quanto ricostruito dagli investigatori gli appartenenti al gruppo, in più occasioni e armati di pistola, hanno attuato un controllo militare dell’area, arrivando a perquisire i passanti che si trovavano nella loro zona di influenza nelle ore notturne per accertarsi che non fossero legati a gruppi rivali.