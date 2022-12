Si torna a sparare ai Quartieri Spagnoli, nel centro storico di Napoli. Un 32enne è stato ferito a colpi di pistola nel tardo pomeriggio di lunedì scorso, 5 dicembre.

Agguato ai Quartieri Spagnoli, 32enne ferito a colpi di pistola

Trasportata al pronto soccorso del Pellegrini, la vittima è stata medicata per una ferita al tallone con frattura del calcagno ed ha poi rifiutato il ricovero. Prima di andarsene, il giovane ha raccontato al personale medico-sanitario di essere ferito, intorno alle 20, da uno sconosciuto mentre passeggiava in via Emanuele De Deo, all’altezza dell’incrocio con via Concordia.

Le indagini sono state affidate alla Polizia: gli agenti ha rinvenuto sul posto indicato dal 32enne nella sua ricostruzione 4 bossoli calibro 6.35. L’episodio potrebbe essere inquadrato nel contesto criminale della zona. Anche perché il 32enne risulterebbe imparentato con soggetti legati ai Ricci-D’Amico dei Quartieri Spagnoli, clan collegato con i D’Amico di Ponticelli, zona orientale del capoluogo partenopeo.

Lo scorso 22 novembre, nella stessa zona, c’era stata una stesa tra via De Deo e vico Tre Regine. Allertati dai residenti, i poliziotti giunsero sul posto trovando otto bossoli a salve nel tratto tra i civici 12 e 16 di via De Deo.