Agguato ad Arzano in via Sette Re: ucciso Rosario Coppola. Ferito 25enne

Serata di sangue ad Arzano, nell’area a nord di Napoli. Due uomini sono stati colpiti da colpi di pistola mentre viaggiavano a bordo di un’automobile in via Sette Re. A perdere la vita è stato Rosario Coppola, 52 anni, raggiunto da un proiettile alla schiena e deceduto sul posto. Con lui c’era Antonio Persico, 25 anni, rimasto ferito a un braccio e successivamente trasportato all’ospedale di Giugliano in Campania, dove è ricoverato in condizioni non gravi.

Agguato in serata ad Arzano: morto Rosario Coppola

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Tenenza di Arzano, supportati dalla sezione operativa di Casoria, l’auto – una Smart for Two – sarebbe stata avvicinata da una motocicletta dalla quale sono partiti diversi colpi d’arma da fuoco. Per il 52enne non c’è stato nulla da fare, mentre il giovane è sopravvissuto all’agguato.

Omicidio di stampo camorristico

L’episodio presenta caratteristiche riconducibili a un’azione di stampo camorristico, anche se la vittima non risulterebbe coinvolta in contesti mafiosi, pur essendo conosciuta alle forze dell’ordine. Gli investigatori non escludono che Persico non fosse il vero bersaglio del raid: la sua versione dei fatti potrebbe rivelarsi determinante per chiarire movente e dinamica dell’omicidio. Fondamentale, per le indagini in corso, sarà anche l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Gli accertamenti proseguono per individuare i responsabili e fare piena luce sull’accaduto.