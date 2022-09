Si torna a sparare nell’area a Nord di Napoli. Ieri sera, a Scampia un ragazzo di 17 anni è stato ferito a colpi di pistola. I proiettili lo hanno ferito alla spalla destra e all’inguine.

Agguato a Scampia, colpi di pistola contro un 17enne

L’adolescente è stato trasportato in ospedale da ignoti al pronto soccorso dell’ospedale CTO. Non è in pericolo di vita. La dinamica non è chiara, ma dai primi accertamenti pare che il luogo dell’agguato sia via Pino Puglisi (Rione Don Guanella), dove i Carabinieri del nucleo operativo del Vomero hanno rinvenuto e sequestrato 4 bossoli 9×17. Sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili del ferimento.

Una settimana fa, nel centro storico di Napoli, un 49enne è stato ferito a colpi di pistola. L’uomo stava passeggiando da Borgo Marinari verso piazza Trieste e Trento quando è stato raggiunto alla gamba destra da un proiettile, L’uomo era stato poi trasferito all’ospedale Pellegrini verso le 5.30 di mattina. Alla Polizia, intervenuta al pronto soccorso, aveva raccontato l’accaduto.