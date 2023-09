Si torna a sparare in provincia di Napoli. L’ultimo, in ordine cronologico, è un agguato verificatosi nella notte a Pozzuoli. Ignoti hanno esploso un colpo di pistola contro un 24enne, già noto alle forze dell’ordine. Si tratta di Luigi Sannino, nipote del RAS Gennaro Sannino arrestato lo scorsa settimana per estorsione.

Agguato a Pozzuoli, colpi di pistola contro un 24enne

L’uomo è stato ferito poco dopo la mezzanotte nel quartiere Reginelle. Il proiettile si è conficcato nel polpaccio del giovane che è attualmente ricoverato all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli e che non è in pericolo di vita.

Sul caso stanno indagando i Carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli che nella notte sono intervenuti nel nosocomio puteolano per raccogliere la versione dei fatti di Sannino. Ai militari dell’Arma il 24enne ha riferito di essere stato vittima di un tentativo di rapina. Sannino ha precedenti penali per rapina e resistenza ed attualmente è ritenuto componente di uno dei nuovi gruppi criminali attivi nel quartiere di Monterusciello.