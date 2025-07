È stato raggiunto da quattro colpi di pistola agli arti inferiori mentre si trovava in casa, da solo, in piena notte. Un agguato in piena regola quello avvenuto alle prime ore di oggi, martedì 30 luglio, nel quartiere Ponticelli, alla periferia orientale di Napoli.

Agguato a Ponticelli, entra in casa e spara: pregiudicato ferito da 4 colpi di pistola

Vittima dell’aggressione armata Antonio Annunziata, 44 anni, già noto alle forze dell’ordine, ora ricoverato all’Ospedale del Mare in codice rosso. Le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo armato avrebbe fatto irruzione intorno alle 4 del mattino nell’abitazione della vittima, situata in via Molino Salluzzo. La porta d’ingresso, sebbene chiusa, non era stata serrata con la chiave, permettendo al sicario di entrare senza forzature evidenti. Una volta dentro, avrebbe aperto il fuoco mirando direttamente alle gambe della vittima, poi si sarebbe dato alla fuga.

Antonio Annunziata, pur essendo cosciente, non avrebbe fornito indicazioni utili agli investigatori sull’identità del responsabile. Si sarebbe limitato a descrivere la dinamica dell’accaduto, su cui la Polizia di Stato – in particolare gli agenti del commissariato di Ponticelli – ha avviato indagini serrate.

Al momento, gli investigatori stanno approfondendo il contesto personale della vittima, le sue relazioni e il suo passato giudiziario. Pur essendo noto alle forze dell’ordine, Annunziata non risulta formalmente affiliato ad alcun clan camorristico. L’area in cui è avvenuto l’agguato, tuttavia, è storicamente sotto l’influenza del clan De Micco-De Martino, una delle cosche più attive del territorio.Gli inquirenti non escludono alcuna pista: vendette personali, contrasti legati ad affari illeciti o persino una forma di “avvertimento” interno al contesto criminale.