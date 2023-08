NAPOLI. Agguato nella serata di ieri a Napoli. Un uomo è stato gambizzato intorno alle 19.30 di ieri.

Napoli, agguato a Barra

I fatti sono accaduti nel quartiere Barra, precisamente in via Mastellone, angolo via Giordano. A essere ferito un uomo di 48 anni di Barra, già noto alle forze dell’ordine. La vittima è stata colpita al polpaccio da un colpo d’arma da fuoco.

Il 48enne è giunto al pronto soccorso dell’Ospedale del mare e non è in pericolo di vita. Lì sono arrivati anche i carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale che indagano sul caso.

Utili alle indagini potranno rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso l’intera scena e dunque anche chi h esploso i colpi che hanno ferito il 48enne.