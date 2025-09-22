Aggressioni razziste a Giugliano, assemblea allo spazio Cucciariello: “Verso mobilitazione”

Dopo l’intervista realizzata dalla nostra redazione al giovane senegalese aggredito lo scorso agosto in via Casacelle, il caso è divenuto oggetto di dibattito e preoccupazione, in particolare nella comunità migrante presente a Giugliano. Per questo ieri mattina si è tenuta un’assemblea nello spazio culturale “Cucciariello” per discutere di quanto sta accadendo e accendere un faro sulle aggressioni razziste. L’idea dei partecipanti è quella di organizzare una mobilitazione per scuotere le coscienze.