“Un drappello di polizia o almeno la presenza di una volante 24 ore su 24 al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano”. Questa la richiesta del consigliere regionale Giovanni Porcelli alla giunta regionale presentata in un’interrogazione che verrà discussa in question time domani, mercoledì 28 giugno.

Aggressioni al personale sanitario del San Giuliano

“L’emergenza sicurezza nel pronto soccorso dell’ospedale della terza città della Campania non può più passare sotto silenzio. Le aggressioni al personale sanitario sono ormai continue, l’ultima appena il 20 giugno che si somma a tante altre avvenute negli ultimi mesi” continua Porcelli. “I nostri operatori sanitari meritano di lavorare in un ambiente sicuro e la presenza di agenti di polizia h24 può fungere sicuramente da deterrente. L’ospedale, che raccoglie un bacino di utenza di 400mila abitanti, deve avere la stessa dignità e attenzione dei nosocomi di Napoli città. Come accaduto per il Vecchio Pellegrini, è necessario un presidio di polizia anche al San Giuliano” spiega il consigliere e capogruppo Psi-Campania Libera Porcelli.

“Per questo domani chiederò come la Regione può intervenire presso il Prefetto Palomba, nell’attesa che venga realizzato il nuovo ospedale di Giugliano, per richiedere I’istituzione di un drappello di polizia per garantire la sicurezza degli operatori sanitari 24 ore su 24 o diversamente almeno la presenza di una volante e quindi implementare di alcune unità il personale di polizia del commissariato locale da destinare esclusivamente al presidio dell’ospedale della terza città della Campania” conclude Porcelli.