Aggressione a Qualiano nella notte di Capodanno: video virale incastra i responsabili

È stato un video diventato virale sui social network a fornire un contributo decisivo alle indagini dei Carabinieri della stazione di Qualiano, che hanno identificato e denunciato tre persone coinvolte in una brutale aggressione avvenuta nella notte di Capodanno.

L’aggressione durante i festeggiamenti

L’episodio si è verificato lungo via Campana, dove i tre stavano esplodendo fuochi d’artificio in strada. In quel momento, un uomo ha tentato di attraversare la zona con la propria autovettura, dando origine a una violenta lite. In pochi istanti la situazione è degenerata in una aggressione tre contro uno, con l’automobilista preso di mira dal gruppo.

Durante la colluttazione, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, uno dei tre avrebbe anche estratto un’arma, aggravando ulteriormente il quadro dell’accaduto.

Le indagini dei Carabinieri

Grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti in zona e al filmato diffuso sui social, i militari dell’Arma sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti, identificare i responsabili e procedere con la denuncia dei tre soggetti.