Pretende i soldi del carrello e aggredisce una mamma con un bambino in braccio. A finire nei guai un parcheggiatore abusivo di 27 anni, K.A., originali del Mali. Dovrà rispondere di tentata estorsione e inottemperanza dell’ordine di espulsione dal territorio nazionale.

Aggredisce mamma con figlia in braccio per 1 euro: denunciato parcheggiatore abusivo

A intervenire nel pomeriggio di ieri in via Alessandro Volta a Portico di Caserta, nel parcheggio del World Market, gli agenti del commissariato di Marcianise. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il parcheggiatore abusivo, poco prima, aveva aggredito verbalmente una donna, “colpevole” di non aver ceduto l’euro usato per il carrello della spesa.

Gli agenti hanno sentito la vittima, una 34enne madre che si trovava con la figlia in braccio. Il giovane extracomunitario si sarebbe avvicinato in tono minaccioso, prima si sarebbe “offerto” di portarle la spessa, poi avrebbe preteso l’euro infilato nel dispositivo del manico del carrello. La giovane ha chiamato la polizia mentre la figlia è scoppiata a piangere. Il parcheggiatore abusivo è stato prontamente bloccato e condotto in commissariato per gli accertamenti del caso. E’ stato denunciato.