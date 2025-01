Drammatico incidente avvenuto ieri sera, domenica 12 gennaio, ad Afragola. Un uomo di 39 anni è in fin di vita dopo essere stato investito da un pirata della strada in via San Marco, alle 20 e 30 circa.

Afragola, travolto da pirata della strada in via san Marco: 39enne gravissimo in ospedale

La vittima è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale del Mare, dov’è stato trasportato in codice rosso. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria che stanno indagando sull’accaduto e sono sulle tracce dell’investitore. Il pirata della strada non si è fermato a prestare soccorso e si è dato alla fuga.

I passanti hanno notato il 39enne esanime a terra e hanno allertato i soccorsi. I medici non hanno sciolto la prognosi, che resta riservata. Proseguono, intanto, le indagini dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per individuare e identificare l’automobilista che ha ridotto in fin di vita il pedone in via San Marco.