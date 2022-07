Tentata rapina ai danni di un automobilista a bordo di una Jeep, in via Guglielmo Oberdan, ad Afragola. Poco dopo le 12, i malviventi – verosimilmente un gruppo formato da quattro persone – hanno raggiunto la zona, a bordo di due scooter, con l’intenzione di portare via l’auto o altri oggetti di valore

Afragola, tentato assalto armato a una Jeep: Polizia sul posto

Stando alle prime informazioni disponibili, i rapinatori non sarebbero riusciti a mettere a segno il colpo. Non è chiaro cosa sia accaduto. Quel che è certo è che sul posto ci sono due veicoli apparentemente incidentati: uno scooter e una Jeep completamente danneggiati. Non si esclude che si sia trattato di un agguato, presumibilmente ai danni dell’automobilista a bordo del Suv. A terra ci sono parti di carrozzeria appartenenti al ciclomotore lungo il marciapiede che costeggia la strada.

La banda sarebbe entrata in azione con le armi in pugno e alcuni bossoli sarebbero stati trovati a terra. Dettaglio che lascia pensare ad una sparatoria avvenuta in pieno giorno, ma al momento non vi sono conferme al riguardo. Poco dopo l’accaduto sono intervenuti gli uomini della Polizia Municipale e gli agenti della Polizia di Stato, allertati dai residenti. La zona è stata interdetta agli automobilisti e ai pedoni per consentire i rilievi del caso.