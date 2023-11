Ad Afragola lo sciopero generale, che si è tenuto questa mattina in tutta Italia, ha assunto un obiettivo diverso. I ragazzi degli istituiti superiori Brunelleschi, Pertini, Dalla Chiesa, Sereni e Torrente di Afragola, Cardito e Casoria sono scesi in strada per il diritto alla scuola e ai beni comuni.

Gli studenti hanno protestato per chiedere scuole agibili, aule, laboratori e palestre fruibili. Ma anche per il completamento dei lavori alla Masseria Ferraioli, unico bene confiscato alla camorra aperto alla cittadinanza nonché tra i più grandi dell’area metropolitana di napoli.

Da giugno 2018, Il comune è beneficiario di un finanziamento di 1,5 milioni per ristrutturare il bene e il cantiere – che sarebbe dovuto durare 30 mesi- è fermo da giugno scorso. A protestare insieme agli studenti, il neo costituito Comitato anticamorra per la legalità che si è appellato al prefetto affinché vigili sulla continuazione dei lavori. Alla testa del corteo anche diversi esponenti politici, come l’ex presidente della camera Roberto Fico, l’ex senatore Sandro Ruotolo e i consiglieri comunali Antonio Iazzetta e Marianna Salierno.