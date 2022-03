Afragola. A spasso senza patente e privo di copertura assicurativa all’auto. Quando il conducente di una Fiat punto – un 19enne di Afragola – ha incrociato gli agenti della Polizia che gli hanno intimato l’alt, anziché fermasi ha ingranato la marcia ed è fuggito via.

Afragola, sfugge all’alt della Polizia: auto si capovolge. 19enne in ospedale

A quel punto è scattato un breve inseguimento tra il ragazzo e i poliziotti. Il giovane ha percorso pochi metri, poi ha perso il controllo del veicolo – per cause ancora in fase di accertamento – che si è ribaltato in via San Marco, a confine tra Afragola e Casalnuovo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, allertati dagli agenti. Il 19enne non ha riportato gravi ferite ma è stato trasportato in codice verde al Pronto soccorso dell’ospedale di Frattamaggiore per gli accertamenti del caso. Dopo un controllo, gli agenti hanno scoperto che il ragazzo viaggiava senza patente e copertura assicurativa. Per questo motivo è stato denunciato.