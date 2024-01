Un deposito di auto rubate, utilizzato dai ladri per smontarle e ricavarne pezzi di ricambio da rivendere. Accade ad Afragola ed è quello che un cittadino ha denunciato rivolgendosi al deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che sui suoi canali social ha pubblicato un video che riprenderebbe un membro della banda in azione.

Afragola, scoperto deposito di “auto rubate”: “Qui ladri smontano pezzi per rivenderli”

Il presunto malvivente sarebbe stato notato mentre transitava in via XVII traversa Saggese a bordo di un’auto. La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza e a raccontarla è un residente al parlamentare. “Questa notte, hanno anche deciso di rubare un secchio della differenziata per poterci mettere all’interno dei pezzi smontati da qualche auto. Più volte negli ultimi anni le forze dell’ordine sono venute a prelevare le auto rubate, e più volte sono state fatte denunce”, dice il cittadino.

Sul caso sono intervenuti il deputato Borrelli e Salvatore Iavarone, rappresentante territoriale di Europa Verde: “Abbiamo chiesto di intensificare il monitoraggio su questa zona per poter incastrare i malfattori e tentare di arginare il fenomeno dei furti di auto che sta diventando una vera e propria tortura per i cittadini in balia dei delinquenti”. “In generale occorre un maggiore e migliore controllo del territorio che può avvenire soltanto aumentando il numero di agenti”, concludono.

