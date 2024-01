Sorpresi da un carabinieri a bordo di un’Alfa 159 nel parcheggio dell’Ikea di Afragola scappano e si lanciano in una folle fuga contromano. In manette un 19enne della banda. Ancora ricercati i due complici.

Afragola, sorpresi a rubare nel parcheggio Ikea: scappano contromano e si schiantano contro altra auto sull’A1

Scene da far west quelle che si sono vissute queste mattina nell’area nord di Napoli. Come racconta Fanpage.it, la banda composta da tre malviventi è stata sorpresa con arnesi di scasso all’interno dell’area di sosta dell’Ikea di Afragola da un militare fuori servizio. Alla richiesta dell’uomo delle forze dell’ordine di fermarsi, i tre, a bordo di una Fiat 159, prima lo hanno minacciato, poi sono scappati. Da lì è scattato un inseguimento rocambolesco da parte dei carabinieri.

L’Alfa ha imboccato prima la circumvallazione esterna di Casoria contromano; poi l’autostrada A1, sempre nel senso opposto di marcia. Tra manovre azzardate e slalom, la macchina dei balordi ha speronato un altro veicolo, i cui occupanti sono finiti fuori strada riportando per fortuna solo lievi ferite.

Dopo lo scontro con l’altra vettura, i tre fuggitivi hanno dunque abbandonato l’auto nella piazzola di sosta e hanno proseguito la loro fuga a piedi. Uno di loro, 19 anni, è stato bloccato dai carabinieri. Gli altri due sono riusciti a farla franca. Nella loro auto strumenti per lo scasso, sulla carrozzeria due targhe appartenenti ad un’auto rubata. Il 19enne è ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.

Immagine: archivio