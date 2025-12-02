È finita ad Afragola la fuga di un 38enne nigeriano ricercato da ottobre, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali. L’uomo deve scontare 10 anni e 8 mesi di reclusione per riduzione e mantenimento in schiavitù finalizzata allo sfruttamento della prostituzione.

Afragola, ricercato per schiavitù e sfruttamento: 38enne arrestato mentre preparava le valigie per la fuga

Gli agenti della Squadra Mobile di Napoli, grazie a una mirata attività info-investigativa, sono riusciti a rintracciarlo in un locale di Afragola abusivamente adibito alla vendita di prodotti etnici. Il 38enne, vistosi scoperto, era pronto alla fuga: al momento dell’irruzione stava infatti preparando alcune valigie, nel tentativo evidente di far perdere le proprie tracce.