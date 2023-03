E’ l’unico sopravvissuto di quella notte in cui hanno perso la vita due amici. Raffaele Corleone, 19 anni, è in coma e lotta tra la vita e la morte dopo l’incidente che pochi giorni fa ha provocato la morte di Claudio De Rosa, 17 anni, e Ferdinando Iaquino, 22.

Afragola prega per Corleone: è in coma

Raffaele è attualmente ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli. Era con Claudio e Ferdinando quando la Peugeot 207 su cui viaggiava la comitiva si amici ha sbandato e si è schiantata a folle velocità contro un muro del civico 195 di via San Marco. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per Claudio e Nando non c’è stato niente da fare. Raffaele è stato caricato in ambulanza e condotto al nosocomio partenopeo in gravissime condizioni. E’ in pericolo di vita. L’intera comunità afragolese si stringe intorno alla famiglia Corleone e prega perché almeno lui abbia salva la vita. Tanti i post di sostegno apparsi in queste ore anche sui social. “Sei rimasto solo tu. Non abbandonarci”, scrive Carmine. “Ti prego, svegliati”, l’incoraggiamento di un altro amico.

La fiaccolata

Questa sera, alle 20, amici e parenti dei tre giovanissimi hanno preparato una fiaccolata che partirà dalla Basilica di Sant’Antonio. Il corteo si muoverà a piedi, con la presenza di protezione civile e agenti della Municipale, per testimoniare la vicinanza dell’intera cittadinanza alle famiglie colpite dalla tragedia. Un pensiero sarà rivolto anche a Raffaele, nel frattempo ricoverato al Cardarelli, l’unico superstite di quell’incidente fatale.