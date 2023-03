Ancora sangue sulle strade della provincia di Napoli. Stanotte, ad Afragola, due giovani hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via San Marco, nei pressi del bar “La Fontanina”. A perdere la vita Claudio De Rosa, 17 anni, e Ferdinando Iaquino, 22 anni.

Tragico incidente ad Afragola: morti due giovanissimi

A darne notizia è Nano Tv. Secondo quanto si apprende, i ragazzi erano a bordo di una Peugeot 207 quando la vettura – per cause ancora in fase di accertamento – avrebbe finito la sua corsa andandosi a schiantare contro un muro. La dinamica, tuttavia, è ancora in fase di accertamento.

Violento l’impatto: Claudio è morto sul colpo; i sanitari del 118, intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Ferdinando, invece, è stato trasportato d’urgenza al Cardarelli, ma poco dopo il suo arrivo è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Terzo amico in pericolo di vita

Ferito anche un terzo amico, un 20enne, che era seduto sul sedile posteriore della vettura incidentata. Il ragazzo è stato accompagnato alla Villa dei Fiori di Acerra ma i medici, giudicando le sue condizioni molto gravi, hanno disposto per lui il trasferimento al Cardarelli. Pare che il giovane abbia un’emorragia cerebrale e sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo del sinistro stradale sono intervenuti gli agenti del commissariato di Afragola della Polizia di Stato, che hanno eseguito tutti i rilievi necessari per stabilire la dinamica di quanto accaduto.

“Addio ragazzi”

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social per commemorare Claudio e Ferdinando, strappati alla vita troppo presto. Tra i tanti post c’è quello di Kevin: “Non si può accettare una notizia del genere, insieme a voi è volato in cielo un pezzo del nostro cuore”.