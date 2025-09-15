Afragola, omicidio di Martina. In tv il papà: “L’assassino è peggio di Satana. Nessuna umanità”

Chi ha tolto la vita alla sua Martina, appena 14enne, lo scorso maggio ad Afragola (Napoli), per lui è un “mostro, un assassino, peggio di satana”. Con voce spezzata aggiunge che “più avanti vado e più mi sento male per mia figlia”. Nel giorno in cui tanti studenti tornano tra i banchi, il pensiero del padre è amaro: “Lei non ci va più perché questo ragazzo ha fatto questa tragedia a mia figlia”.

A raccontare il proprio dolore, davanti alle telecamere di Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele, è Marcello Carbonaro, papà di Martina, uccisa dall’ex fidanzato. La giovane fu colpita alla testa con un sasso, per ben quattro volte.

“Sono passati quasi quattro mesi ma più avanti vado, più mi sento male per mia figlia. Fino a poco tempo fa ce l’avevo davanti e adesso non ce l’ho più. Ho dato la mia fiducia a questo ragazzo. Io sono cresciuto con questa famiglia, con la nonna e il nonno. Quando mia figlia l’ha conosciuto, dicevo che era tranquillo – racconta il papà di Martina in tv – Non era una ragazza che andava in questi posti qua, io l’avevo avvisata e le dicevo di stare attenta, ma lui l’ha trascinata. Adesso me la porterò sempre nel mio cuore, questo ragazzo mi ha spezzato l’anima. Avevo un’unica figlia femmina e ogni volta che veniva a casa, gli dicevo: ‘Alessio stai attento a mia figlia che è più piccola di te’. Non so cosa ha avuto per la testa”.

Dolore che si accompagna anche a un senso di amarezza verso la famiglia del ragazzo: “La famiglia non ci minaccia ma ci provoca. Non mi dicono niente, abbassano la testa, ma vedono cosa facciamo e a me dà fastidio perché quella famiglia mi riapre la ferita. Non mi hanno chiesto mai scusa se non tramite la televisione, nessuno è mai venuto a casa – ha concluso – La nonna del ragazzo mi ha visto crescere e non è venuta, nessuna umanità”.